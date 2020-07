Niente acqua a Pioppo, si tenta per i giorni alterni

Il presidente di consulta D'Alcamo: ''Comunicheremo noi giorni e orari con precisione''

MONREALE, 3 luglio - Comincia ad arrivare qualche risposta in merito alla questione del disservizio idrico che ha interessato la frazione di Pioppo proprio nei giorni scorsi. Erano stati infatti gli residenti a segnalare la mancanza di erogazione anche per tre giorni consecutivi.

Sulla questione è voluto intervenire il presidente della consulta Giuseppe D'Alcamo che, dopo aver manifestato le proprie scuse per il disagio di queste ore, ha sottolineato che sono in questo momento in atto delle verifiche e degli studi atti a mettere temporaneamente una pezza alla situazione. "Insieme al sindaco e all'assessore Pupella, nonché con i tecnici del settore - ha dichiarato - stiamo cercando di portare a compimento delle manovre che possano consentire di usufruire dell'acqua almeno a giorni alterni, piuttosto che ogni tre giorni, come segnalato dai residenti". Conclude infine: "Sarà nostro impegno, quando avremo finalmente la soluzione, comunicare a tutti con precisione date e orari".