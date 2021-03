Via Cozzo del Pigno e via Barone, iniziano i lavori di manutenzione del manto stradale

Stamane sopralluogo del sindaco Arcidiacono e dell'assessore Pupella, anche in via Barone. Pupella: ''Uno degli interventi già nel programma di messa in sicurezza''

MONREALE, 8 marzo – Il "Dio ti sente, il Comune no!" ci aveva fatto sorridere, seppur amaramente (va detto). Oggi, invece, i residenti della via Cozzo del Pigno più di un motivo per sorridere ce l'hanno eccome.

E' di questa mattina la notizia - emanata anche tramite comunicato stampa ufficiale del Comune - dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza del manto stradale riguardante la via Cozzo del Pigno. Una vicenda della quale la redazione di Monreale News si era occupata in più di una circostanza. Le condizioni di precarietà estrema erano state segnalate direttamente dai cittadini alle varie amministrazioni, rivolgendosi poi anche alla nostra redazione che - in merito alla vicenda - aveva accolto le lamentele dei residenti. Lavori di pavimentazione che sono iniziati anche in via Barone, luoghi in cui proprio questa mattina è stato effettuato un sopralluogo da parte del sindaco Arcidiacono e dell'assessore ai servizi a rete Geppino Pupella.

''L'intervento - sottolinea Pupella - rientra nella programmazione di messa in sicurezza, programmati dall'amministrazione comunale per migliorare le condizioni viarie del nostro territorio''. Come si legge nel comunicato ufficiale del Comune, per il sindaco Alberto Arcidiacono si tratta di un importante intervento che da risposta alle giuste richieste dei residenti e che dimostra l'attenzione che l'amministrazione deve porre verso il territorio e in particolar modo anche delle zone periferiche che non devono essere assolutamente trascurate, poiché proprio in quelle zone risiede una buona parte di cittadini.