Coronavirus, 595 nuovi casi in Sicilia. Tornano a salire i contagi in provincia

Alcune comunità avrebbero già superato la critica soglia dei 250 casi ogni 100 mila abitanti

PALERMO, 9 marzo – Torna la preoccupazione per il Covid in non pochi comuni del palermitano, tra cui Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde. In entrambi i paesi i sindaci, Pino Virga e Giuseppe Minutilla, sarebbero pronti a chiedere al presidente della Regione l’istituzione della zona rossa.

Nelle ultime settimane le due comunità sono state interessate da un allarmante aumento dei contagi, che supererebbero la soglia critica dei 250 ogni 100 mila abitanti. Ad Altavilla Milicia è già stata disposta la chiusura di tutte le scuole, mentre a San Mauro Castelverde ci sarebbe già un focolaio: circa cento persone tra positivi al Covid e obbligati all’isolamento, un dato che suggerisce l’urgenza di nuove misure restrittive.

595 è il numero riguardante i nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia, riscontrati a fronte di 7.373 tamponi molecolari e 15.469 test rapidi processati. 18 le vittime, 1.774 le persone guarite; in diminuzione i ricoveri sia in degenza ordinaria (777, -12) che in terapia intensiva (112, -8). Nell’intera penisola si segnalano oggi 19.749 nuovi casi di positività al coronavirus e 376 decessi.