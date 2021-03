Coronavirus, 672 nuovi casi in Sicilia. Approvato il vaccino di Johnson & Johnson

Nel frattempo 3 Paesi fermano le somministrazioni di AstraZeneca

PALERMO, 11 marzo – Oggi l’Ema ha approvato il quarto vaccino anti Covid, quello prodotto da Johnson & Johnson, che secondo la Food and Drug Administration statunitense produrrebbe una buona risposta immunitaria al virus con una sola dose.

Al contempo in Islanda, Danimarca e Norvegia si è deciso di interrompere le somministrazioni del siero di AstraZeneca, che in Sicilia sarebbe correlato a tre casi di trombosi.

Ma l’Agenzia Italiana del Farmaco esclude che il vaccino in questione sia direttamente responsabile di quanto si è verificato. Intanto tutte le altre dosi dello stesso lotto sono state vietate in tutta Italia, e la Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo il decesso di Davide Villa, avvenuto dopo che l’uomo era stato sottoposto alla somministrazione del vaccino.



Anche oggi i nuovi casi di contagio da Covid-19 superano le 600 unità nella nostra Isola: essi sono infatti 672, su 8.184 tamponi molecolari e 15.454 test rapidi processati. La nostra regione conta inoltre 18 nuove vittime e 813 nuove guarigioni, mentre i ricoveri scendono rispettivamente di 4 e di 8 unità in degenza ordinaria e in terapia intensiva (complessivamente si attestano a 771 e a 100 unità). Gli attuali positivi al Covid in Sicilia sono 13.522. Il bollettino del Ministero della Salute ha segnalato in tutta Italia 25.673 nuovi casi di coronavirus e 373 decessi.