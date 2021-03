Coronavirus, 679 nuovi casi in Sicilia. 13 le vittime

Quasi 400 le persone definitivamente negativizzate

PALERMO, 12 marzo – Secondo quanto riportato dal bollettino odierno della Regione Siciliana, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 679 nuovi casi di positività al coronavirus. I contagi sono emersi su 8.659 tamponi molecolari e 17.018 test rapidi processati.

Risulta leggermente in calo il numero delle vittime (+13) e 392 persone sono invece definitivamente guarite. Il numero dei siciliani finora vaccinati contro il Covid-19 si attesta a 498.145 unità; stabile quello dei ricoveri sia in degenza ordinaria (772, +1) che in terapia intensiva (101, +1).