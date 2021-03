Coronavirus, 650 nuovi casi in Sicilia. Lunghe attese al padiglione 20 della Fiera

Le modifiche apportate al calendario vaccinale hanno provocato non pochi disagi

PALERMO, 13 marzo – Disorganizzazione e lunghe attese hanno caratterizzato le somministrazioni del vaccino anti Covid questa mattina, presso il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Non poca confusione è stata generata dalla contemporanea effettuazione dei tamponi, portando di fatto la gente a immettersi in file sbagliate.

Secondo le nuove disposizioni dell’assessorato regionale alla Salute, dalla prossima settimana la nostra regione sarà coinvolta nella vaccinazione delle categorie “estremamente vulnerabili”, tra cui disabili gravissimi e relativo personale d’assistenza, proprio in virtù dell’impossibilità, da parte dei soggetti in questione, di sviluppare un’adeguata risposta immunitaria al Covid-19 a causa delle patologie che li affliggono. Si procederà inoltre con le somministrazioni per gli over 80 e per i cittadini dai 70 ai 79 anni.

Intanto sono 650 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nella nostra Isola, a fronte di 8.373 tamponi molecolari e 18.133 test rapidi effettuati. Il numero delle vittime si attesta a 13 unità, mentre si segnalano 563 guarigioni; si riscontrano inoltre un incremento di ricoveri in degenza ordinaria (+11, 783 in tutto) e una diminuzione di quelli in terapia intensiva (-2, 99 complessivamente). 26.062 e 317 sono i nuovi casi di Covid-19 e i decessi accertati oggi in tutta la penisola.