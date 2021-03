Stop ad AstraZeneca, vaccino sospeso in tutta Italia

L'AIFA sceglie la via precauzionale e temporanea in linea con altri Paesi europei

MONREALE, 15 marzo – E' direttamente l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) a comunicare la decisione sulla somministrazione del vaccino AstraZeneca, temporaneamente sospeso su tutto il territorio nazionale.

Come è possibile leggere dal comunicato ufficiale dell'Agenzia dunque - in via del tutto precauzionale e in attesa di pronunciamenti da parte dell'EMA - si è scelto di bloccare il presidio vaccinale in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. E' la stessa AIFA a far sapere oltretutto che ulteriori approfondimenti e valutazioni circa gli eventi segnalati a seguito della vaccinazione sono attualmente in corso, in coordinamento con l'EMA e gli altri Paesi. "AIFA renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile - prosegue il comunicato - incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".