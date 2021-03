Coronavirus, in discesa il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono 523

Coronavirus, in discesa il numero dei nuovi positivi in Sicilia: sono 523

Il numero delle vittime si attesta a 14 unità

PALERMO, 15 marzo – Dopo un trend medio di 600 o più casi al giorno, durato circa una settimana, la curva epidemiologica da coronavirus in Sicilia torna a scendere: sono infatti 523 i nuovi casi di positività riscontrati, su 7.613 tamponi molecolari e 13.842 test rapidi processati.

I dati regionali di oggi segnalano inoltre 14 decessi e 76 negativizzazioni, mentre il tasso di positività si attesterebbe al 2,4% circa. I ricoveri sono in tutto 825 nei reparti ordinari (+34) e 107 in terapia intensiva (+7); il numero totale delle persone attualmente positive al virus si attesta a 14.756 unità. In tutta Italia sono stati accertati 15.267 nuovi casi di Covid-19 e 354 vittime.