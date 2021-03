SP 39, a breve la messa in sicurezza

L'intervento era stato sollecitato dal consigliere Mannino. Il presidente del consiglio Marco Intravaia: "Già programmato incontro con la Città metropolitana, subito dopo Pasqua"

MONREALE, 25 marzo – "La strada SP 39, che collega Grisì con la Statale 113, sarà presto messa in sicurezza". È quanto assicurato dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia che ha ringraziato il consigliere Giulio Mannino per la segnalazione.

“Ringrazio il consigliere Mannino per la sollecitazione – prosegue Intravaia –. Ho già avviato un’interlocuzione con la Città Metropolitana e abbiamo stabilito un incontro nei giorni immediatamente successivi a Pasqua, per programmare gli interventi necessari. La strada è un'importante arteria di collegamento per i residenti nella frazione di Grisi e, quindi, simultaneamente, ci siamo attivati anche presso i vertici dell’Esa per la pulizia e manutenzione straordinaria della stessa arteria”.