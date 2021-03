Covid, sono 97 i positivi a Monreale

Due i contagi in più, nessun nuovo guarito

MONREALE, 28 marzo – Aumenta lievemente il numero dei positivi al Covid registrato nel territorio di Monreale rispetto al dato di ieri.

Come da bollettino ufficiale, sono dunque 97 i soggetti risultati positivi, a fronte di un numero senza alcuna variazione di guariti, 441 pazienti negativizzati. Non una situazione allarmante di certo, ma che impone comunque la massima attenzione e cautela nel quotidiano. Ben presenti devono dunque essere le ormai consuete norme di difesa dal contagio (distanziamento e accurata igiene personale). La situazione resta comunque in costante aggiornamento.