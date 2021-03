Sospesi i mercatini questa settimana, il sindaco Arcidiacono firma l'ordinanza

Lo stop, nei giorni delle festività pasquali, è motivato come misura contro la diffusione del contagio da Covid

MONRELE, 30 marzo – Dopo la chiusura di fatto delle aree adibite a scampagnate, arriva anche la sospensione dei mercati settimanali.

Il primo cittadino - apponendo firma all'ordinanza di oggi - ha dunque deciso di sospendere il mercato settimanale del giovedì e il ''Mercato del Contadino'', coincidenti con il periodo festivo pasquale. Il provvedimento sarà valido nei giorni di giovedì 1 aprile e di domenica 4 aprile. La decisione, come leggibile nel testo dell'ordinanza, deriva dalla necessità di far riferimento alle misure straordinarie per fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19, considerato che tali manifestazioni commerciali "presentano caratteristiche tali da non permettere il mantenimento delle misure di sicurezza e prevenzione previste dalle normative"