Pioppo, danni alle tubature: da mezzanotte alle quattro del mattino stop all'erogazione da pozzo Valle Tajo

A Monreale News le parole del delegato di frazione Giuseppe D'Alcamo: ''Misura necessaria in attesa di poter attivare le cisterne''

MONREALE, 27 aprile – Una questione purtroppo ancora insoluta quella della rottura delle tubature idriche nella frazione di Pioppo. Tanti, ripetuti e addirittura in certi casi troppo ravvicinati gli interventi che operai e ditte - giustamente sollecitati dai residenti - sono obbligati ad eseguire.

A tal proposito, a Monreale News è voluto intervenire direttamente il delegato di frazione, Giuseppe D'Alcamo, che - d'intesa con l'assessore ai Servizi a Rete Pupella e lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono - rilascia un avviso alla cittadinanza: ''La pressione esercitata dal tiraggio dell'acqua dal pozzo di Valle Tajo nelle ore notturne è eccessiva, rispetto alle ore diurne in cui v'è maggior utilizzo. E' questo che causa le ripetute falle alla rete idrica che nel corso delle ultime settimane, con interventi mirati, abbiamo tentato di rattoppare. Nell'attesa che si possa procedere all'attivazione delle cisterne situate sempre nella zona di Valle Tajo, si è dunque deciso di interrompere l'erogazione di acqua diretta dalla mezzanotte alle quattro del mattino. A partire da questa sera dunque, in questa fascia oraria, la cittadinanza non potrà usufruire del servizio''.

L'intento - come esplicitato anche dall'assessore Pupella nel corso del suo intervento nella seduta di consiglio comunale - è quello di valutare lo stato delle tubature delle cisterne di Valle Tajo ed eventualmente, con l'acqua proveniente dal pozzo, rifornire l'intera frazione per caduta.