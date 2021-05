La biblioteca del Fondo Moderno del Comune si arricchisce di nuovi volumi

Sono stati donati da varie case editrici d’Italia

MONREALE, 5 maggio – La biblioteca comunale dei libri del Fondo Moderno allocata al “ Santa Caterina”, sempre aperta al pubblico secondo gli orari stabiliti , nel corso degli anni ha incrementato il proprio patrimonio librario anche grazie a qualificate donazioni provenienti da diversi privati, istituti e fondazioni.

Merita attenzione in questo contesto l’acquisizione di testi per lo studio di Giovanni Verga e del verismo ricevuti dalla fondazione Verga. Negli ultimi anni il personale bibliotecario, ha potuto cosi creare una sezione convenzionalmente chiamata dei libri “Vari”, circa 2000 volumi, offrendo così un più ampio ventaglio di scelta alla propria utenza.

L’anno in corso è stato caratterizzato anche da una iniziativa portata avanti da Elisabetta Lo Coco in servizio presso la biblioteca, che si è adoperata nel contattare gli uffici stampa di tantissime case editrici d’Italia proponendo di omaggiare la nostra biblioteca di loro testi disponibili. In tante come la Mondadori ,la Garzanti ,la Adelphi hanno aderito inviandoci il loro contributo concreto che ancora prosegue con circa 200 testi donati, il tutto come fattore di crescita per la cultura della nostra cittadina e come messaggio per un nuovo inizio nella promozione della lettura. Soddisfazione per il lavoro svolto che ha consentito di arricchire il patrimonio librario monrealese è stata espressa dall’assessore alla cultura Rosanna Giannetto.