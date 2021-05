Real Celsi, i cittadini si sbracciano e puliscono la strada dai rovi

La settimana scorsa stessa cosa era avvenuta sulla strada per San Martino. LE FOTO

MONREALE, 8 maggio – Non più tardi di qualche giorno fa avevamo pubblicato la notizia di due volenterosi cittadini che si erano messi di buzzo buono ed avevano bonificato un tratto di via Regione Siciliana. Ora, a quanto pare, questo comportamento comincia a fare tendenza.

Una cosa simile, infatti, si è verificata in via Linea Ferrata, zona Real Celsi, dove alcuni cittadini-residenti, stanchi di vedere la loro strada invasa dai rovi e dalle sterpaglie, armati di buona volontà e degli attrezzi necessari, hanno provveduto a ripulire un lungo tratto, convinti di arrecare un beneficio tanto a se stessi, quanto alla comunità intera.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver provveduto a sistemare la strada, che versava in condizioni di degrado – affermano – ma abbiamo voluto fare pure la nostra parte, dando il nostro contributo. Solo attraverso una collaborazione efficace tra amministrazione e cittadini è possibile raggiungere i migliori risultati.