Monreale, 2,5 milioni per riasfaltare le vie Esterna Spartiviolo e Linea Ferrata

I fondi sono a valere sul FSC

MONREALE, 6 giugno - Maggiore sicurezza per la viabilità nelle periferie. Due milioni e mezzo di fondi FSC per la riqualificazione e messa in sicurezza delle vie Esterna Spartiviolo e Linea Ferrata.

Le due arterie saranno del tutto riasfaltate e verranno eliminati i dissesti. Si tratta di due strade di cui fruiscono numerosi cittadini che vivono nelle periferie. “La nostra amministrazione – hanno detto il deputato regionale Marco Intravaia e il sindaco Alberto Arcidiacono – non si occupa solo del centro storico, ma ha sempre mostrato grande attenzione per le frazioni e le periferie, programmando interventi ed opere che migliorassero la qualità della vita dei residenti. In questo caso le risorse del FSC andranno a beneficio della sicurezza nella viabilità di due importanti vie di collegamento”.