Aperto l’hub vaccinale di Monreale: un successo organizzativo

Arcidiacono: “Il nostro obiettivo è adesso quello di poter continuare”. LE FOTO

MONREALE, 14 maggio – In un clima di grande operosità si è aperto stamattina l’hub vaccinale allestito al complesso San Gaetano, sede della Caritas diocesana, grazie ad un’attività sinergica tra il Comune di Monreale, la Regione Siciliana e l’Asp 6 di Palermo.

Alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, che ha coordinato le operazioni, tutto lo staff cooptato per consentire le vaccinazioni anti-covid, fin dalle prime ore della mattina, si è prodigato per ospitare i poco meno di mille utenti che da oggi fino a domenica sera riceveranno la prima somministrazione.

I vaccinandi sono stati scrupolosamente suddivisi in fasce orarie (poco meno di 30 per ogni ora), in modo da evitare assembramenti fuori luogo.

Agevole il percorso che ciascun utente deve seguire: si comincia con la valutazione anamnestica effettuata dal personale medico che individua per ciascuno il vaccino da somministrare (Pfizer, AstraZeneca o Moderna). Si passa quindi alla inoculazione del siero, per passare quindi all’ultima fase, quella burocratico-amministrativa, nella quale viene individuata la data della somministrazione della seconda dose.

“Siamo orgogliosi di questo centro – ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono - attivato grazie alla disponibilità della dottoressa Daniela Faraoni manager dell’Asp, di medici, farmacisti, infermieri, volontari e di tutti coloro che si sono messi a disposizione per questa importante iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di poter continuare questa esperienza in modo da poter vaccinare la maggior parte della popolazione”.

E sarà proprio questa la partita da giocare adesso: quella di far sì che uno sforzo organizzativo così importante possa trovare continuità a beneficio della popolazione monrealese, che usufruirebbe di un servizio dal così alto valore sociale.

Saranno i prossimi giorni a dire, dopo le necessarie e le opportune interlocuzioni, se l’esperienza dell’hub vaccinale di Monreale potrà avere il seguito che tutti i cittadini auspicano.

Le vaccinazioni sono iniziate alle ore 9 e proseguiranno fino alle ore 18 per poi riprendere domattina e concludersi domenica pomeriggio.