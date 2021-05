Prevenzione incendi: da Arcidiacono invito urgente alla bonifica degli appezzamenti privati

Nell'ordinanza firmata oggi presenti anche provvedimenti vietanti l'abbandono di materiale infiammabile in punti critici del territorio

MONREALE, 18 maggio – Comincia a muoversi la macchina comunale nella direzione della prevenzione contro gli incendi ormai tristemente usuali nella stagione più calda. Con ordinanza specifica, infatti, il sindaco Arcidiacono ha invitato tutti i proprietari di terreni in stato di abbandono di provvedere alla loro bonifica.

Una volta constatate dunque le gravi condizioni in cui riversarno diversi appezzamenti di terreno appartenenti a privati – totalmente abbandonati alla vegetazione spontanea che, tra gli altri, provoca anche il proliferare di insetti e malattie anche epidemiche – il primo cittadino ha apposto la propria firma al provvedimento citante alcune imposizioni. Sarà necessario, per i proprietari di tali aree, provvedere urgentemente e a proprie spese all'attività di pulizia, bonifica e disserbamento (previa autorizzazione da parte del Comando di Polizia Municipale). Inoltre sarà vietata la combustione di stoppie, frasche, cespugli e residui vari nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre.

Restrizioni sono previste anche per la restante cittadinanza. In particolare, si fa divieto a chiunque di gettare o abbandonare dai veicoli fiammiferi e materiale infiammabile. I conducenti di mezzi dotati di marmitta catalitica inoltre dovranno evitare la fermata dei propri veicoli a caldo vicino a luoghi in cui v'è presente materiale infiammabile. Previste, nel caso di inottemperanza, anche eventuali responsabilità di carattere penale e salate sanzioni amministrative.