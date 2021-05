Bivio Aquino-Pezzingoli, installata la rotatoria ''sperimentale''

Le barriere, posizionate in precedenza lungo lo spartitraffico del "Canale", regoleranno la viabilità su un incrocio critico e trafficato. Soddisfatta la Consulta di Aquino. Il sindaco Arcidiacono: “Una soluzione volta a scongiurare possibili incidenti"

MONREALE, 25 maggio - Era solo questione di tempo. L’intervento, infatti, veniva anticipato già lo scorso 12 marzo dal presidente della consulta di Aquino Benedetto Annaloro, attraverso queste colonne e a seguito di un confronto avvenuto presso l’ufficio presidenza a palazzo di città, tra lo stesso delegato e l’assessore ai “Servizi Idrici e Interventi Manutentivi generali” Geppino Pupella: dictum factum.

Da questo momento, il nodo individuato dall’intersezione stradale delle vie Aquino, Mulini e SP68bis, sarà regolarizzato dalla presenza di una rotatoria realizzata, sulla scia di quanto prodotto sull’area spartitraffico inquadrata dalle vie Pietro Novelli e Venero, attraverso l’uso delle medesime barriere da cantiere cosiddette “New Jersey”, elementi in plastica modulare riempibili. “Si tratta di una rotatoria in via sperimentale - fa sapere Arcidiacono - che ha già restituito un feedback positivo. Abbiamo deciso di spostare gli elementi modulari all’incrocio tra Aquino e Pezzingoli per questioni di priorità. L’indice di pericolo è sicuramente più elevato e in questo modo sarà possibile ridurre il rischio di incidenti stradali. Superata la fase di sperimentazione, l’obiettivo sarà quello di realizzare successivamente una rotonda permanente con l’utilizzo di cordoli inquadranti un’aiuola al centro”.

La nuova configurazione, tuttavia, implicherà il ripristino della segnaletica orizzontale, anacronistica rispetto allo stato di fatto e già compromessa nonostante il recente rifacimento: “Una soluzione - afferma Annaloro a MonrealeNews - volta a scongiurare altri possibili sinistri. Per questo ringrazio l’amministrazione comunale e auspico che ulteriori interventi possano nuovamente interessare la frazione di Aquino, la cui attenzione resta forte, sia da parte mia che dell’intera consulta. Sarebbe opportuno intanto individuare ulteriori tratti critici su cui porre ex novo i segnali lungo la sede stradale ed eventualmente ripristinare quelli sbiaditi”.