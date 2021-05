Rotatoria bivio Aquino-Pezzingoli rimossa, prima la segnaletica orizzontale

Giorni fa l ’ installazione sperimentale, il sindaco rassicura: “ Temporaneamente tolta per permettere il ripristino delle strisce compatibilmente alla nuova configurazione ”

MONREALE, 29 maggio – Qualcuno direbbe “da Natale a Santo Stefano”: ma non è questo il caso. La rotatoria sperimentale installata questa settimana per regolare la viabilità sul nodo Aquino-Pezzingoli, al momento rimossa, ha certamente restituito un feedback del tutto positivo e pertanto, come specificato dal primo cittadino, vi è la necessità di ripristinare l’attuale segnaletica, del tutto anacronistica rispetto alla nuova configurazione.



Il bivio, d’altronde, più volte è stato teatro di spiacevoli sinistri e la rotonda – conducenti permettendo – dovrebbe essere la soluzione idonea. Tuttavia, è anche vero che qualcuno in questi giorni ha interpretato erroneamente le indicazioni poste sul manto stradale, già sbiadite nonostante il recente ripristino: “La rotonda come già detto – ribadisce a MonrealeNews Arcidiacono – ha avuto un ritorno positivo. Abbiamo ritenuto opportuno, pertanto, avviare le opere di ripristino per la nuova segnaletica, compatibilmente con la rotatoria, onde evitare qualsivoglia fraintendimento”.