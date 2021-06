Compie oggi 90 anni Lorenzo Salamone, decano dei giornalisti monrealesi

Per diversi decenni è stato il corrispondente da Monreale del Giornale di Sicilia

MONREALE, 4 giugno – Compie oggi 90 anni Lorenzo Salamone, decano dei giornalisti monrealesi e per diversi decenni corrispondente cittadino per il Giornale di Sicilia. Il compleanno arriva, tra l’altro, in un giorno importante per la sua famiglia, quello del 62° anniversario delle sue nozze con la signora Antonietta Di Nicola, dalle quali sono nati tre figli: Anna Maria, Pinuccia e Piero.

A Lorenzo, personaggio conosciutissimo a Monreale, sono arrivati oggi numerosi messaggi di auguri e testimonianze d’affetto, anche via social, di tanti amici e conoscenti che hanno voluto manifestagli stima e vicinanza.

Per anni ha rappresentato l’informazione a Monreale, dal momento che ha raccontato fatti di cronaca, politica, sport e quant’altro della cittadina normanna. In tanti ricordano ancora le sue conduzioni del tiggì di Tele Monreale, emittente attiva a metà degli anni 80, prima che questa chiudesse i battenti.

Imbarcato in Marina per circa sette anni sulla corvetta “Chimera” negli anni '50, tornò poi a Monreale dove aprì il celebre esercizio di generi alimentari e torrefazione “Portorico”, in via Roma, all’altezza di piazzetta Arancio.

La sua vera e grande passione, però, è stata quella del giornalismo, che ha esercitato fino a qualche mese fa. Per anni è stato pure una delle firme di punta Monreale News. Celebri le sue battaglie per la pedonalizzazione del centro storico, argomento per il quale si è sempre battuto, così come per la redazione di un nuovo piano viario a “misura di cittadino”. Nel 2012 è stato insignito della medaglia d'argento dall'Ordine regionale dei Giornalisti di Sicilia per i suoi 35 di attività. Oggi festeggerà con la sua bella famiglia il raggiungimento di questo traguardo ragguardevole.

A Lorenzo Salamone gli auguri più fervidi da tutto lo staff di Monreale News.