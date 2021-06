Cres, un garage abbandonato dove poter riunirsi la notte

I residenti della zona si lamentano della frequenza di alcuni giovani per … trascorrere il tempo.

MONREALE, 8 giugno – Fra i tanti comportamenti un po’ storti di questo recente periodo di pandemia c’è anche quello di tanti giovani che cercano luoghi dove potere riunirsi, anche e soprattutto al di fuori degli orari consentiti, in barba a tutte le disposizioni vigenti.

Fra i posti nei quali poter trovare riparo, lontano dai controlli effettuati dalle forze dell’ordine, almeno così affermano diverse persone del vicinato, c’è anche un vecchio garage dismesso della struttura dell’ex Cres, in via Regione Siciliana, al quale si accede da un ingresso secondario, dove – dicono – alcuni giovani si rechino per trascorrere alcune ore notturne, ascoltando della musica e a trascorrere in libertà. Circa 500 metri quadri, che certamente potrebbero essere utilizzati in maniera diversa, ma qui entreremmo in una questione annosa, che merita un’altra sede ed altri interlocutori.

All’interno del garage, ormai in stato di abbandono ed ampiamente vandalizzato, vi si trova pure una macchina, parcheggiata lì da diverso tempo, ormai un rudere, sulla cui provenienza permangono molti dubbi. Della questione si lamentano i residenti della zona, che non vedono di buon occhio questa situazione e che ci hanno segnalato il problema.