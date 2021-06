Riqualificazione quartiere Carmine, ecco come cambia il traffico della zona

Il provvedimento sarà valido per tutto il periodo dei lavori, anche dopo il 30 settembre

MONREALE, 9 giugno – Pubblicato questa mattina nell'albo pretorio cittadino il provvedimento a firma del comandante di Polizia Municipale Luigi Marulli che apporterà alcuni aggiornamenti alla sosta e alla circolazione veicolare all'interno del quartiere Carmine, oggetto già da qualche mese della nota opera di riqualificazione.

Nel dettaglio è prevista l'istituzione del divieto di transito nella via Kennedy nel tratto compreso tra la via Archimede e la via Belvedere. il divieto di transito sarà vigente anche nella stessa via Belvedere, in via Duca degli Abruzzi nel tratto dall'intersezione di via Zerbo alla via Stazione. Ancora, non si potrà transitare in via Stazione, via Greco (dall'intersezione con via Zerbo), via Carmine (nel tratto finale) sempre dall'intersezione di via Zerbo.

La circolazione delle vetture provenienti da via della Repubblica e via Kennedy proseguirà in via Archimede etc. Esclusi dal provvedimento sono ovviamente i mezzi d'opera e i veicoli dei residenti delle zone non interessate dai lavori. In quelle vie vigerà invece per tutto il periodo dei lavori – e anche oltre il termine ultimo del 30 settembre – il divieto di sosta h24 con rimozione forzata su ambo i lati. Sarà invece consentito il doppio senso di circolazione ai mezzi d'opera e alle vetture dei residenti delle vie non interessate dai lavori.