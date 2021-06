Coronavirus, 273 nuovi casi in Sicilia. Prosegue la campagna vaccinale

Oggi si registra un nuovo record riguardante il numero di somministrazioni effettuate

PALERMO, 11 giugno –Nuovo record di vaccinazioni antiCovid in Sicilia. Da venerdì 4 a giovedì 10 giugno nell’Isola sono state infatti effettuate 366.662 somministrazioni (di cui l’84 per cento come prima dose).

Un risultato che ha consentito quindi di oltrepassare, per l’ennesima settimana consecutiva, di oltre cinquantamila dosi il target (superiore di quasi trentamila vaccini rispetto a sette giorni fa) - assegnato alla Regione Siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo. In Sicilia sono state già effettuate oltre tre milioni di somministrazioni, con un milione di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale.

«Procede sempre più spedita – sottolinea con soddisfazione l’assessore alla Salute Ruggero Razza - la campagna vaccinale nell’Isola: un evidente segnale, da parte dei siciliani, di volere ritornare a una vita normale. Un risultato che, da un lato, consente a tutta Italia di procedere a passo spedito verso l’immunizzazione dell’intera popolazione, dall’altro premia gli sforzi della Regione che, proprio in queste settimane, ha potenziato ulteriormente la rete di Hub e Centri di vaccinazione nell’Isola».

Si attesta a 273 unità il numero dei casi di positività al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, su 5.375 tamponi molecolari e 7.992 test rapidi processati; di questi, 37 sono stati riscontrati in provincia di Palermo. Il bollettino emanato dalla Regione segnala anche 4 decessi e 766 dimessi guariti. È salito a quota 3.123.920 il numero dei vaccinati, e delle 6.864 persone attualmente positive al coronavirus 375 sono ricoverate in degenza ordinaria (-25) e 38 in terapia intensiva. In tutta Italia sono stati accertati 1.901 nuovi contagi da Covid-19 e 69 vittime.