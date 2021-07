Mucche vagabonde a San Martino nella notte: pericolo per gli automobilisti

Il rischio di impattarle è elevatissimo: Occorrono prudenza, ma soprattutto misure efficaci

MONREALE, 1 luglio – Il problema è reale e non deve essere affatto sottovalutato. È quello della libera presenza di mucche che vagabondano sulle strade extraurbane del nostro territorio, soprattutto nelle ore notturne. Un fatto antico, potenzialmente pericolosissimo.

Altre volte in passato abbiamo pubblicato articoli che raccontavano di gravi situazioni di pericolo, di tragedie sfiorate, addirittura per interi nuclei familiari, che si sono visti sbucare dal nulla e soprattutto favoriti dall’oscurità, questi grossi quadrupedi, con tutti i rischi del caso. Dalla zona di Sagana e quella di San Martino, Sp57, zone nelle quali è possibile, per non dire probabile, imbattersi in mucche (da sole o in branco), in libera uscita a mettere a repentaglio, solo per la loro presenza e per la loro mole, malcapitati automobilisti.

Ieri sera l’ennesimo episodio: sulla strada di San Martino, nei pressi di Piano Geli, alcune mucche vagavano erranti lungo una carreggiata che essendo completamente al buio non consente di accorgersi in tempo della presenza animale. Specie se magari si ha un po’ di fretta e si spinge di più sull’acceleratore.

La foto che ci hanno inviato alcuni nostri lettori, pur se buia, è di chiara interpretazione: mucche che costituiscono un pericolo reale e che solo per la buona volontà di alcuni impiegati comunali non hanno causato danni. La presenza delle mucche, infatti, è stata segnalata con i lampeggianti, che invitavano altri automobilisti ad usare la massima cautela. Un provvedimento comunque va preso, prima che, nel migliore dei casi, possa distruggersi la carrozzeria di qualche vettura, se non peggio. Speriamo di no.