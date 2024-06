Derattizzazione, al via il servizio svolto da Ecolandia

Numerose le zone già battute

MONREALE, 20 giugno – Ha preso il via efficacemente il servizio di derattizzazione di Monreale centro e delle frazioni. Ad occuparsene i dipendenti della ditta Ecolandia, che cura le problematiche ambientali sul territorio comunale, coordinati dal responsabile Fabio Adimino.

Numerose le strade cittadine in cui è stata avviata la guerra i roditori, che così tenacemente non abbandonano il territorio, anzi riproducendosi con grande velocità e abitando soprattutto i luoghi caratterizzati dall’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Già battute le zone esterne di via Santa Liberata, via Linea Ferrata, Tre Canali, via Cavallacci, via Adragna

Fra le frazioni il servizio di derattizzazione è già avvenuto in diverse zone di San Martino e Piano Geli tra cui Valle Paradiso, Monte Fiascone, via SM 21 e via SM 22.

Nei prossimi giorni prenderà il via l’azione di disinfestazione per combattere contro gli insetti che, specie nel periodo estivo, proliferano in numerose zone del territorio.