Coronavirus, 288 nuovi casi in Sicilia. Musumeci: ''Il modello francese non mi convince''

Intanto sale a tre il numero dei comuni in zona rossa: si tratta di Piazza Armerina, Riesi e Mazzarino

PALERMO, 14 luglio – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha emesso un’ordinanza che prevede l’introduzione di una nuova zona rossa: si tratta di Riesi, in provincia di Caltanissetta, dove le restrizioni saranno in vigore dal 16 al 21 luglio.

Per quanto riguarda Mazzarino, altro comune del Nisseno, la zona rossa iniziata il 3 luglio sarebbe dovuta terminare oggi ma è stato deciso di prorogarla al 21 luglio. Anche a Piazza Armerina, in provincia di Enna, tali misure restrittive risultano tuttora vigenti.

Per mezzo della stessa ordinanza si dispone l’obbligo di effettuare il tampone molecolare per chi arriva nella nostra Isola da Malta. Stessi provvedimenti riguardano Paesi esteri come Spagna, Portogallo, Bangladesh, Sri Lanka, Brasile e India.

Intanto Musumeci ha espresso perplessità in merito al modello francese, che prevede il possedimento del green pass per frequentare locali e fare viaggi. “Sono contrario alle misure che non possono essere assicurate da adeguati controlli”, ha detto il governatore. “Credo sia più logico tutelare i servizi essenziali e monitorare gli ingressi in Italia e in ciascuna regione, estendendo il green pass alle attività sociali dove esistono grandi assembramenti e dove i controlli possano essere effettivi ed efficaci”.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 288 i casi di positività al Covid-19 riscontrati in Sicilia, su 11.939 analisi processate; di questi, 25 nel Palermitano. Mentre gli attuali positivi sono 3.938, 3.781 persone sono in isolamento domiciliare, 137 sono ricoverate con sintomi e 20 si trovano in terapia intensiva. La Regione comunica inoltre 135 guarigioni e 10 vittime, di cui 1 riscontrata oggi e 9 in un periodo di tempo che va da marzo a luglio. In tutta la penisola sono stati accertati 2.153 nuovi contagi e 23 decessi.