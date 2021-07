Coronavirus, 568 nuovi casi in Sicilia. Nessuna nuova vittima

Il tasso di positività si attesta al 7%, e i contagi nel Palermitano sono 96

PALERMO, 25 luglio – Si attesta a 568 unità il numero dei nuovi contagi da Covid-19 riscontrati nella nostra regione, su 8.025 analisi effettuate complessivamente. Il tasso di positività è del 7% e nelle ultime ventiquattro ore non è stata riscontrata alcuna nuova vittima.

La provincia di Palermo conta oggi 96 nuovi casi, seconda solo a quella di Caltanissetta, dove ne sono stati registrati 115.

Gli attuali positivi alla malattia nella nostra Isola sono 7.921, di cui 192 ricoverati in degenza ordinaria (con un incremento pari a 10 unità) e 29 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Per tutti gli altri positivi (7.700) è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. In tutta la penisola sono stati rinvenuti 4.743 nuovi contagi e 7 decessi.