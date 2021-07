''Vaccinarsi è un atto di responsabilità collettiva''

L’appello del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per la ripresa in presenza della scuola diffuso tramite un video messaggio

ROMA, 27 luglio - Si è tenuta stamattina una nuova riunione interlocutoria con le organizzazioni sindacali presso la sede ministero dell’Istruzione sulla ripresa scolastica di settembre.

Durante l’incontro, che non ha visto la partecipazione di membri del Comitato Tecnico-Scientifico, si è discusso del protocollo di sicurezza per la ripresa scolastica in presenza a settembre tra ministero e sindacati. Nel pomeriggio è previsto l’incontro con il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Il Ministero dell’Istruzione sta lavorando in accordo con i singoli territori, le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali, singoli istituti scolastici e famiglie per riaprire le scuole a settembre in sicurezza e in presenza.

È stato ribadito ancora una volta il contenuto del parere del CTS, inviato nei giorni scorsi alle scuole, in cui si evidenzia l’importanza del piano vaccinale per la ripresa delle attività didattiche. Soltanto la piena realizzazione del piano vaccinale per l’intero personale scolastico potrà permettere il rientro in sicurezza a settembre e in presenza nelle aule scolastiche.

Per questo, il ministro Patrizio Bianchi ha diffuso attraverso i canali social del ministero un video messaggio rivolto a tutto il mondo della scuola sull’importanza dei vaccini.

''Ognuno di noi - ha dichiarato il ministro Patrizio Bianchi- può fare qualcosa: vaccinarsi è un atto di solidarietà che significa prenderci cura di noi stessi e degli altri. Un gesto semplice che può fare la differenza''.