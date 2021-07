Coronavirus, 627 nuovi casi in Sicilia. 6 le vittime

I dimessi guariti sono 186. Più di 5 milioni le dosi di vaccino somministrate

MONREALE, 28 luglio – Secondo il bollettino odierno sulla situazione epidemiologica da Covid-19 emanato dalla Regione Siciliana, sono 627 i casi di positività al coronavirus, emersi da un numero di analisi processate pari a 22.766 unità.

Di questi casi, 139 sono stati registrati in provincia di Palermo. Rimane alto il tasso di positività, che si attesta al 2,8%.

Pervengono anche i dati riguardanti il numero delle vittime e dei dimessi guariti, rispettivamente 6 e 186. La nostra Isola è oggi la prima in Italia per numero di nuovi decessi, mentre il numero delle dosi di vaccino somministrate ha toccato quota 5.012.384. Dei siciliani attualmente ricoverati, 289 si trovano in degenza ordinaria (+25) e 26 in terapia intensiva (-4). Il bilancio a livello nazionale di oggi è di 5.696 nuovi contagi e 15 decessi.