Coronavirus, sono 724 i nuovi casi in Sicilia. Quattro le vittime

Il tasso di positività è del 5,5%, e i nuovi contagi nella nostra provincia sono 177

PALERMO, 30 luglio – Si attesta a 724 unità il numero dei nuovi contagi da Covid-19 riscontrati nella nostra regione, su 13.233 analisi processate in totale. Il tasso di positività è si attesta al 5,5% e nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate 4 vittime.

La provincia di Palermo conta oggi 177 nuovi casi, seguita da Messina (+141) e Catania (dove sono stati riscontrati 112 nuovi casi).

Gli attuali positivi alla malattia nella nostra Isola sono 9.995, di cui 268 ricoverati in degenza ordinaria (+1) e 30 in terapia intensiva. Per tutti gli altri positivi (9.697) è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. In tutta la penisola sono stati rilevati 6.619 nuovi casi di positività al Covid-19 e 18 decessi, mentre il tasso di positività a livello nazionale è del 2,7%.