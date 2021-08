Coronavirus, 809 nuovi casi e 6 vittime in Sicilia

Il numero dei dimessi guariti si attesta a 395 unità. Open Days vaccinali fino al 24 agosto

PALERMO, 3 agosto – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 809 i casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia, di cui 196 in provincia di Palermo e 102 nel Catanese. I contagi sono emersi da 14.296 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari.

La situazione epidemiologica nella nostra Isola, prima per nuovi contagi e numero di vittime, presenta anche 395 dimessi guariti e 6 decessi.

Attualmente 11.757 persone in Sicilia sono positivi alla malattia, e di questi 338 sono ricoverati con sintomi (+18) e 32 in terapia intensiva; il tasso di positività si attesta al 5,7%. In tutta Italia sono stati accertati 4.845 contagi in più e 27 vittime. A livello nazionale il tasso di positività è del 2,3%.

Proseguiranno, frattanto, fino a martedì 24 agosto gli “open days”, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus.

Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con l’attività programmata dalle stesse per il mese in corso.