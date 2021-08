Quattro anni fa scompariva Isidoro ''Dorino'' Giangreco, domenica una messa di suffragio

Il medico fu misteriosamente investito mentre era in bici

MONREALE, 4 agosto – C’è ancora mistero attorno alla morte di Isidoro Giangreco, una vita da medico sportivo, così come da appassionato di ciclismo, oltre che apprezzato corridore dilettante, scomparso a seguito di indicente stradale, proprio mentre on giro con la sua bici l’8 agosto del 2017.

Fatale per il medico, fu una crisi respiratoria che determinò un arresto cardiaco. Per spiegare bene il fatto, però, bisogna risalire al 13 luglio precedente quando nel corso di uno dei suoi abituali giri in bicicletta ai quali non rinunciava mai, fu ritrovato riverso per terra, lungo una strada tra Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, dopo essere stato investito non si sa da chi. Probabilmente da un'auto pirata. Scattarono subito i soccorsi ed il medico fu trasportato all’ospedale in condizioni gravi ed in stato di coma. Per Giangreco, però, non ci fu nulla da fare.

A poco valsero le indagini condotte dal tribunale di Palermo, tanto che la scomparsa del ciclista dilettante, con un buon passato agonistico in gioventù, è rimasta ancora piena di lati oscuri.

La figura di Isidoro Giangreco, come fanno saper ei familiari, sarà commemorata domenica nella chiesa di San Castrense, con la celebrazione di una messa di suffragio alle ore 11.