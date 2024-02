Caregiver, a Monreale sono 320 le domande presentate

Il contributo una tantum è relativo al 2021

MONREALE, 20 febbraio – È stato stanziato l'importo di 15.128,38 euro, per il contributo una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei “caregiver” familiari di soggetti affetti da disabilità grave e gravissima, relativo all'anno 2021.

L'importo sarà suddiviso ai caregiver, cioè le persone che si occupano quotidianamente della cura e dell'assistenza di un parente con disabilità o anziano non autosufficiente. Le richieste arrivate all'ufficio Promozione sociale sono 320 e al momento sono in corso le verifiche delle domande.

Le risorse provengono dalle risorse provenienti dal “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” in prosecuzione del Bonus caregiver regionale che la Regione Siciliana ha disposto dal 2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, e assegnata alla Regione Sicilia, per l’annualità 2021, la somma pari ad 1.872.002,82 euro.

A giugno 2023 sono state ripartite le somme ai distretti dell’isola, assegnando al Distretto Socio Sanitario 42 la somma di 282.867,71 euro per l’erogazione del beneficio ai caregiver familiari dei soggetti affetti da disabilità grave e gravissima.

Il Distretto 42 oltre a Palermo comprende anche i comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Villabate, Ustica, Lampedusa e Linosa.