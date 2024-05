Amministrative 2024, previsto il trasporto ai seggi per i disabili: ecco come fare

Amministrative 2024, previsto il trasporto ai seggi per i disabili: ecco come fare

MONREALE, 24 maggio – In occasione delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024, così come indica la legge, è previsto il servizio di trasporto appositamente destinato alle persone diversamente abili, al fine di consentire il raggiungimento dei seggi.

Per accedere al servizio è necessario: essere in possesso di certificazione medica attestante lo stato di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, da esibire, unitamente al documento di identità, al conducente del mezzo comunale; essere in possesso di certificazione di invalidità uguale o superiore al 75%, da esibire, unitamente al documento di identità, al conducente del mezzo comunale.

Le elettrici e gli elettori che necessitano del servizio di trasporto possono prenotarsi, entro e non oltre le ore 18 di venerdì 7 giugno presso l’Ufficio elettorale a mezzo mail all’indirizzo elettorale@comune.monreale.pa.it o chiamando il n. 0916564447esclusivamente nei seguenti giorni e orari da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno dalle ore 15 alle ore 18 dalle ore 15 alle ore 18 comunicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Sarà cura dell’ufficio contattare l’interessato per comunicare modalità, data e orario del trasporto.