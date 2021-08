Coronavirus, 808 nuovi casi in Sicilia. Morto suicida positivo ricoverato al Cervello

Intanto il Cts regionale studia una nuova ripartizione territoriale in fasce in base al rapporto tra numero di contagi e dosi di vaccino somministrate

PALERMO, 4 agosto – Si è verificata questa mattina, presso l’ospedale Cervello di Palermo, la tragedia che ha coinvolto un paziente positivo al coronavirus. Questi è deceduto dopo essersi gettato da una finestra del terzo piano; l’uomo era ricoverato in terapia sub-intensiva.

L’amministrazione del nosocomio ha espresso vicinanza alla famiglia e la vicenda è stata commentata anche dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

“Serve fare una riflessione sulla gestione dei pazienti affetti da Covid dal punto di vista dell'assistenza e del sostegno psicologico, coinvolgendo anche le loro famiglie perché purtroppo dovremo convivere col virus per qualche anno. Il regime di ricovero in terapia intensiva è più complesso, per la presenza di protocolli di sicurezza più restrittivi al fine di garantire la massima sicurezza di personale sanitario e pazienti” ha affermato l’assessore.

Intanto il Cts regionale ha ipotizzato la divisione della Sicilia in quattro fasce in base al rapporto tra contagi riscontrati e dosi di vaccino somministrate: in particolare, la zona ad “alto rischio” è rappresentata da quei comuni con 250 casi di positività ogni 100 mila abitanti e copertura vaccinale inferiore al 70% per l’intera popolazione o all’80% per la fascia d’età superiore ai 60 anni. Il medio rischio sarebbe applicabile a quei luoghi in cui vi sono meno di 250 contagi ogni 100 mila abitanti con la medesima copertura vaccinale, mentre il basso rischio e il bassissimo rischio riguarderebbero rispettivamente le comunità con un numero di casi di positività compreso tra i 150 e i 250 ogni 100 mila abitanti (con una copertura vaccinale superiore al 70% per la fascia d’età 12 - 59 o all’80% per la popolazione over 60) e quelle con meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti (con la stessa copertura vaccinale).

Oggi sono 808 i contagi da Covid-19 riscontrati, a fronte di 15.589 analisi processate. Il bollettino segnala inoltre 464 guarigioni e un numero di vittime pari a 6 unità, con un tasso di positività del 5,2%. Delle 12.095 persone attualmente positive al virus, 351 si trovano in degenza ordinaria e 36 in terapia intensiva. In tutta Italia sono stati accertati 6.596 nuovi casi di coronavirus e 21 vittime.