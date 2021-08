Covid-19, sono 831 i nuovi casi in Sicilia. 5 le vittime

I dimessi guariti sono 374. Quasi 22 mila i tamponi processati. Musumeci: “Stiamo all’erta”

PALERMO, 5 agosto – Secondo il bollettino odierno sulla situazione epidemiologica da Covid-19 emanato dalla Regione Siciliana sono 831 i casi di positività al coronavirus, emersi da un numero di analisi processate pari a 21.921 unità. Di questi casi, 209 sono stati registrati in provincia di Palermo.

In calo il tasso di positività, che si attesta al 3,8%, nonostante la regione sia seconda solo al Veneto per numero di nuovi contagi.

Pervengono anche i dati riguardanti il numero delle vittime e dei dimessi guariti, rispettivamente 5 e 374. Dei siciliani attualmente ricoverati, 362 si trovano in degenza ordinaria (+11) e 40 in terapia intensiva (+4), con un’occupazione rispettiva pari all’11,7% e al 5,6%. In tutta Italia sono stati riscontrati 7.230 nuovi casi di Covid-19 e 27 vittime, con un tasso di positività del 3,4%.

Gli occhi continuano a essere puntati sulla stagione autunnale. Il presidente della Regione Nello Musumeci si è così espresso: “Siamo sempre all’erta, non ci siamo mai rilassati, non abbiamo mai abbassato la guardia. Sapevamo che questa evoluzione avrebbe raggiunto numeri di un certo significato. Un numero più alto di vaccinati ci permetterebbe certamente di guardare ai prossimi mesi con meno apprensione” ha detto il governatore in occasione della presentazione del nuovo reparto di terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo. Da domani l’entrata in vigore del green pass.