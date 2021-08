Covid-19, 822 nuovi contagi e 3 vittime in Sicilia

Il tasso di positività ha raggiunto il 9%. A Palermo sono 244 i nuovi positivi

PALERMO, 8 agosto – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 822 i casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia, di cui 244 in provincia di Palermo, 110 a Catania e 137 nel Ragusano. I contagi sono emersi da un totale di 9.083 analisi effettuate tra tamponi molecolari e test rapidi e il tasso di positività ha raggiunto il 9%.

Le vittime e i dimessi guariti sono rispettivamente 3 e 153; la Sicilia si riconferma prima regione italiana per nuovi contagi e decessi.

A oggi 14.077 persone risultano positive alla malattia, e di queste 418 sono ricoverate con sintomi (+24) e 54 in terapia intensiva (con un aumento pari a 7 unità). I reparti di terapia intensiva e quelli ordinari sono occupati rispettivamente per il 7,4% e il 13,3%: per l’ingresso della regione in zona gialla è necessario il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% nel caso dei reparti ordinari. In tutta Italia sono stati accertati 5.735 e 11 vittime.