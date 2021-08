Cinema Imperia, step verso la ripresa dei lavori: approvata la variazione di bilancio dalla Giunta

Si attende adesso la ratifica da parte del Consiglio comunale. Il sindaco una settimana fa: ''A fine agosto via al cantiere, servono sei mesi per la realizzazione''

MONREALE, 9 agosto – Ad anticiparlo era stato lo stesso primo cittadino, circa una settimana fa, in occasione della manifestazione canora ''Una Voce per Monreale'': i lavori per la manutenzione e rifunzionalizzazione dell'ex cine-teatro Imperia riprenderanno. Ad arrivare, in questi giorni, sono state le necessarie formalità.

La notizia infatti è quella dell'approvazione da parte della Giunta comunale della variazione di bilancio dell'esercizio provvisorio 2021, in cui si registra l'attivazione e impiego del cofinanziamento regionale – proveniente dall'assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – di circa 900 mila euro. La quota messa a disposizione dal Comune di Monreale, così come anticipato dallo stesso Arcidiacono, prevede invece una spesa di circa 386 mila euro. La via verso la riapertura del cantiere dunque sembra essere tracciata e, dopo l'accordo raggiunto con la ditta incaricata, manovre finanziarie come questa rappresentano uno step necessario affinché l'iter possa procedere.

Ad essere attesa adesso è la ratifica che il Consiglio Comunale concederà all'approvazione della Giunta, probabilmente già in occasione della prossima adunanza. ''A fine agosto, inizi di settembre verrà riaperto il cantiere del Cinema Imperia – affermava il sindaco sul palco de ''Una Voce per Monreale'' rispondendo alla precisa domanda del presentatore della serata, Mario Micalizzi – a quel punto serviranno sei mesi per vedere l'opera completata''.