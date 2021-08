Covid-19, Sicilia ancora al primo posto per nuovi contagi e vittime

Sono stati riscontrati 848 nuovi casi e 12 vittime, queste ultime non tutte in giornata odierna

PALERMO, 10 agosto – Il numero dei nuovi contagi da Covid-19 registrati in Sicilia si attesta a 848 unità, mentre le analisi effettuate nelle ultime ventiquattro ore sono state 18.759 (tra test rapidi e tamponi molecolari).

Le vittime sono 12, ma 5 risalgono alla giornata di ieri, 3 al 7 agosto, 2 al 6 agosto e 1 al 4 agosto. La nostra regione si riconferma prima in Italia per numero di nuovi contagi e vittime, oltre a contare 6 nuovi ricoveri presso i reparti ordinari.

I siciliani attualmente ricoverati sono 448 con sintomi e 50 in terapia intensiva, mentre il numero degli attuali positivi ha raggiunto quota 15.197. A livello provinciale i nuovi casi di positività al coronavirus sono così ripartiti: 177 a Palermo, 149 a Trapani, 125 a Catania, 117 nel Nisseno, 93 nel Ragusano, 80 in provincia di Agrigento. Siracusa, Enna e Messina contano oggi rispettivamente 55, 45 e 7 nuovi contagi. Il tasso di positività nella nostra Isola si attesta al 4,5% e in tutta la penisola sono stati accertati 5.636 casi in più e 31 decessi.