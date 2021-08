Coronavirus, avanzano i contagi in Sicilia: sono 868

Il tasso di positività è al 6% e la zona gialla è sempre più vicina. Catania la provincia più colpita

PALERMO, 11 agosto – 868 nuovi contagi da Covid-19, 9 vittime e 472 dimessi guariti: è questo il bilancio della giornata odierna in Sicilia. Le analisi processate sono state 14.406 e il tasso di positività si attesta al 6%; la zona gialla si fa sempre più concreta, poiché i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva sono pari, rispettivamente, al 14,6% e all’8%.

Per l’ingresso in zona gialla i tassi di occupazione devono essere del 15% per i reparti ordinari e del 10% per le rianimazioni. Intanto nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 164 nuovi casi nella nostra provincia, 199 nel Catanese, 133 ad Agrigento e 129 nel Ragusano. Gli attuali positivi nell’Isola sono 15.584, di cui 459 ricoverati con sintomi e 59 in terapia intensiva. In tutta Italia sono stati registrati 6.968 nuovi casi di positività al coronavirus e 31 vittime, con un tasso di positività del 3%.