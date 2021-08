Monreale, ecco le risorse assegnate alle scuole dal ministero per l'avvio in sicurezza

L’assegnazione rientra nei 350 milioni stanziati dal decreto sostegni bis

MONREALE, 23 agosto – Come reso noto nei giorni scorsi il ministero dell’Istruzione, in sinergia con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato alle scuole i 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza.

Alle scuole di Monreale sono stati assegnati in totale 204.127,14 euro così suddivisi: 39.472,39 euro all’istituto scolastico ''Veneziano-Novelli'', 33.914,06 euro all’istituto scolastico ''Francesca Morvillo'', 37.019,35 euro all’istituto scolastico ''Margherita di Navarra'', 28.697,60 euro all’istituto scolastico ''Guglielmo II'', 65.023,74 euro all’istituto scolastico ''Basile-D’Aleo''.

Le scuole potranno utilizzare le risorse finanziarie assegnate per l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale e degli ambienti. Potranno attuare interventi rivolti alla didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali. Le risorse potranno inoltre essere usate per azioni atte a potenziare gli strumenti digitali, per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell’offerta formativa.

Sarà possibile adeguare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l’acquisto di servizi professionali, di formazione, assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria ma anche psicologica. Sarà possibile per le scuole dotarsi di strumenti per l’aerazione e interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno delle scuole.

I fondi sono stati ripartiti alle scuole sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e, in particolare, sulla base della tipologia di istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, del numero degli alunni con disabilità, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e del numero di classi terminali.