Hub vaccinale San Gaetano, possibile riapertura per 10,11 e 12 settembre

In programma un nuovo ciclo vaccinale per inizio settembre

MONREALE, 24 agosto – Dopo gli appuntamenti di questi giorni per i vaccini realizzati nelle scuole Morvillo e Margherita di Navarra dovrebbe tornare in funzione l’hub realizzato nella chiesa di San Gaetano.

Un nuovo accordo tra Comune di Monreale e ASP di Palermo renderà possibile vaccinarsi a Monreale per altre tre giornate con una nuova fase alla luce della recente ordinanza del presidente Nello Musumeci. Quest'ultima presumibilmente verrà organizzata nelle giornate del 10, 11 e 12 settembre prossimo.

Un’altra opportunità che consentirà di continuare le vaccinazioni nel nostro Comune non ancora arrivate alla soglia del 70 per cento, ma soprattutto alla luce della necessità di promuovere la vaccinazione anche in vista della riapertura delle scuole.