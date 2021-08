''Tre anni di abbandono? Tranquilli, ci pensiamo noi residenti''

Mani alle tasche per i condomini (dopo ripetute segnalazioni) e quella discarica in via Sant'Antoninello torna ad essere pulita: ''Speriamo lo lascino pulito adesso''

MONREALE, 25 agosto – E la speranza è l'ultima a morire – almeno così dicono. Altri invece (più realisti forse?) a questo preferiscono il più amaro ''chi spera negli altri resta digiuno''.

Digiuni sicuramente no, ma con qualche amaro saporaccio in bocca i residenti della via Sant'Antoninello ci sono rimasti in più di un'occasione. Diverse infatti le segnalazioni da loro sollevate affinché oggetto d'attenzione e di cura da parte di chi di competenza diventasse il breve tratto del loro indirizzo di residenza, martoriato da anni da un profondo stato di degrado che affliggeva sempre quel medesimo punto (in foto), divenuto nel corso degli anni una fastidiosissima discarica. In circa tre anni poco e nulla in realtà è cambiato e ciò nonostante le voci non stentassero a placarsi: materiali di risulta edile, mattoni, pneumatici ed altri scarti ingombranti restavano lì a figurare nell'attesa che qualcuno venisse una volta per tutte ad occuparsi di loro.

Niente da fare? Bene. Questa volta, infatti, c'hanno pensato gli stessi condomini nel modo più vecchio e tradizionale possibile: mani al portafoglio e via il problema (si spera per sempre). Dopo essersi attivamente mossi nei confronti del proprio capo condominio, insieme a lui hanno fatto sì che il materiale di scarto venisse tolto, lanciando al contempo un segnale evidente a chi doveva provvedere all'opera al posto loro. ''Nella speranza – affermano – che tutti coloro che abitano nella zona vedano quanto fatto e tengano pulito il tratto''.