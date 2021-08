Scusi, per la discarica? Appena dietro l'angolo

Via Mulinello ormai insostenibile. I vicini residenti: ''Intervento urgente''

MONREALE, 30 agosto – Come se nulla fosse. Le automobili arrivano, si fermano. I loro conducenti aprono cofano e sportelli e – come se fosse la cosa più lecita del mondo – scaricano di tutto. Il risultato però è che quell'angolo di via Mulinello è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il titolo – per quanto amaramente ironico – ben descrive tuttavia la situazione in cui versa quel brevissimo tratto stradale, pressoché praticato dai residenti delle abitazioni vicine. Piccola derivazione della principale via Mulini, appena svoltato l'angolo eccolo lì lo spettacolo. Materiali di scarto della più ampia varietà: pneumatici, legno, risulta d'impiego edile come mattoni, tavole e ancora oggetti d'arredamento come materassi, mobili e gli immancabili e onnipresenti sacchetti di rifiuti. Una cornice niente male, senza dubbio, per il Gran Galà che puntualmente va in scena ogni sera. E' quello di scarafaggi, insetti e topi ovviamente che scorrazzano tra i materiali. Quanto a maleodori poi è addirittura superfluo sottolinearlo.

E così - lontano da occhi indiscreti (elettronici e non) – l'inciviltà di alcuni cittadini continua a dar dimostrazione di sé praticamente ogni giorno e ogni ora in quel piccolo angolo. Peraltro con una naturalezza, come detto, e una platealità che di certo ''dovrebbero'' essere incompatibili con il loro gesto. L'abbandono di qualsivoglia rifiuto, infatti, avviene spesso in pieno giorno. Ovvia a tal proposito la richiesta di pronto intervento da parte dei residenti: ''Chi di competenza è assolutamente necessario che provveda a risolvere questa situazione e punisca chi continua ostinatamente a conferire selvaggiamente in quel luogo''.