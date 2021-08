Via Biagio Giordano, colonia di topi tra le sterpaglie

A segnalarlo sui social una cittadina attraverso un video: “Situazione di degrado, sono molti di più”. IL VIDEO

MONREALE, 30 agosto - Premesso che a breve, stando alle dichiarazioni dell’assessore Totò Grippi, in tutto il territorio di Monreale verranno eseguiti cicli di disinfestazione e derattizzazione: intanto, in via Biagio Giordano, la situazione è sfuggita di mano.

In prossimità della ringhiera che delimita il marciapiede sul fronte opposto della carreggiata, rispetto al liceo Mario D’Aleo, infatti, una colonia di topi - secondo quanto affermato attraverso un contenuto postato sui social da un passante - si aggirerebbe indisturbata tra le sterpaglie: “Segnalo una situazione di alto degrado - scrive - nella zona antistante il liceo Mario D'Aleo. Vi assicuro che di presenza sono molti ma molti di più che nel video. Spero si intervenga quanto prima”.

In effetti, già nel frame catturato per la foto in copertina, è possibile apprezzarne nitidamente almeno 4. Il movimento della vegetazione selvaggia, peró - e questo è possibile percepirlo dal video - confermerebbe la tesi dell’autrice del filmato. Si tratta tuttavia di una zona interessata dall’edilizia scolastica e popolare, se consideriamo le abitazioni dei padiglioni nella via Pio La Torre, a valle dell’arteria in questione. Un’area che, diverse volte, ha visto impegnati i volontari locali nelle operazioni di riqualificazione.