Carabinieri, cambio al vertice della stazione di San Martino delle Scale

Lascia Eugenio Benvenuto, arriva Antonio Capaldi

MONREALE, 3settembre – Cambio al vertice della stazione carabinieri di San Martino delle Scale: il luogotenente Eugenio Benvenuto lascia il comando della stazione Carabinieri di San Martino delle Scale per andare a comandare la stazione Balestrate. Al suo posto si è insediato il comandante Antonio Capaldi.

Benvenuto si era insediato il primo marzo del 2018 dopo un lungo trascorso presso la Direzione Investigativa Antimafia, prima di Reggio Calabria e poi di Palermo. Ha prestato servizio anche presso il Nucleo Investigativo della Compagnia carabinieri di Monreale, prima di assumere il comando della stazione di San Martino delle Scale. Il comandante Antonio Capaldi ha lavorato nel gruppo paracadutisti “Folgore”, alla stazione Carabinieri di Milano, alla compagnia speciale di Palermo, alla scuola marescialli di Velletri per poi passare alla Stazione Carabinieri San Martino delle Scale dove ha svolto la funzione di vicecomandante. È in possesso del diploma di maturità e del Corso di alta formazione in security ed intelligence.

Ad entrambi è stato rivolto un saluto da parte del sindaco Alberto Arcidiacono e della Giunta comunale che hanno augurato un buon lavoro ai due militari che operano sempre per l’ordine pubblico e l’affermazione della legalità nel territorio siciliano.