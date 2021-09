Prestigioso incarico per la dirigente della ''Morvillo'' Francesca Giammona

Sarà docente presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Universita’ degli studi di Palermo per l’insegnamento di legislazione scolastica e norme sulla sicurezza

MONREALE, 15 settembre – Arriva un nuovo e prestigioso incarico per Francesca Giammona, dirigente alla guida dell’istituto scolastico ''Francesca Morvillo'' di Monreale ormai dal 2019.

Francesca Giammona vanta un già prestigioso curriculum: laureata in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha avuto un’esperienza ventennale nell’insegnamento, prima di diventare dirigente scolastico a seguito del superamento del concorso per dirigenti del 2017. È stata docente a contratto nei corsi abilitanti per la formazione dei futuri docenti su nomina del Miur e dell’Università degli studi di Palermo. Vanta master e corsi di perfezionamento post universitari.

Esperta nell’ambito della formazione e della progettazione, ha condotto gruppi di lavoro per docenti sulla progettazione formativa didattica, sulla personalizzazione dei percorsi di insegnamento e apprendimento, sui Bisogni Educativi Speciali (BES), sulla legislazione scolastica e sulla dimensione etica delle leggi. È stata anche consulente tecnico, traduttore ed interprete di lingua inglese presso il tribunale di Palermo.

Da tempo collabora con l’Università di Palermo come tutor organizzatore del tirocinio per i corsi di Scienze della formazione primaria e come docente nei corsi di specializzazione per il sostegno didattico. Adesso arriva un ulteriore e prestigioso incarico che la vedrà impegnata proprio nel corso di laurea di Scienze della formazione primaria come docente nell’ambito dell’insegnamento di legislazione scolastica e norme sulla sicurezza per il nuovo anno accademico. La conferma della nomina è arrivata nei giorni scorsi dopo l’iter di selezione che ha visto la conferma per Francesca Giammona.