Scuola Morvillo, presentato il progetto musicale ''Amor de Padre''

Ideato da Peppe Corsale, docente dell’istituto, coinvolge gli alunni della media

MONREALE, 12 aprile – Nei giorni scorsi alla Morvillo si è tenuta la presentazione del nuovo progetto musicale ”Amor de Padre” del professore Peppe Corsale, docente polistrumentista dell’Istituto, con grande esperienza nel settore. Molte, infatti, sono le sue collaborazioni con numerosi artisti siciliani.

L’occasione è stata il punto di partenza per una lezione interattiva e divertente alla quale ha partecipato un numerosa rappresentanza della scuola secondaria. I ragazzi hanno avuto modo di rendersi conto, con esempi pratici, di come nasce una canzone, della duttilità degli strumenti e soprattutto di come la musica sia messaggera di emozioni e sentimenti in una società come la nostra dove comunicare diventa sempre più difficile.

‘’Oggi i nostri ragazzi - ha affermato la dirigente Francesca Giammona - hanno bisogno proprio di confrontarsi con lezioni “vive e interattive” che trasmettano emozioni capaci di rendere viva la conoscenza’’.