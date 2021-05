Scuola Morvillo, concluso il torneo di ping pong a scuola

Sono stati premiati i primi tre classificati e assegnati i premi per meriti speciali

MONREALE, 30 maggio – Si è svolto venerdì scorso, nella palestra del plesso di scuola secondaria di primo grado dell’istituto ‘’Francesca Morvillo’’, il torneo di ping pong organizzato dalla scuola.

All’iniziativa sportiva coordinata dal docente di scienze motorie, Salvatore Mangiacavallo, hanno partecipato tutte le classi di scuola secondaria di primo grado, registrando grande adesione ed entusiasmo da parte degli alunni partecipanti.

In un momento difficile per il mondo della scuola, soprattutto nel campo dell’educazione motoria per via delle numerose restrizioni anti Covid, questo evento è stato vissuto dagli alunni della scuola con grande partecipazione.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il dirigente scolastico, Francesca Giammona. Sono stati così premiati alla presenza del dirigente i primi tre classificati ed assegnati premi per meriti speciali a quegli alunni che nel torneo espletato si sono distinti per correttezza comportamentale e spirito sportivo.

''L’esperienza di questo torneo di ping pong - ha dichiarato Francesca Giammona - è stata davvero importante per i nostri alunni che si sono impegnati in uno sport da sempre avvincente. Ringrazio il nostro docente, Salvatore Mangiacavallo, per aver coordinato questa importante iniziativa. In un tempo come quello attuale siamo riusciti a concludere un’attività educativa in campo sportivo che ha fatto divertire i nostri alunni, i quali hanno avuto modo di imparare facendo esperienza in termini di movimento, precisione e correttezza nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza''.