Un nuovo centro di raccolta rifiuti urbani: la Giunta dice sì al progetto di fattibilità economica

Adesso si possono richiedere i finanziamenti per una spesa prevista di circa un milione di euro

MONREALE, 24 settembre – E' stata la Giunta comunale a dare il proprio sì al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti urbani.

Ad essere emessa quindi l'approvazione in via amministrativa al progetto – redatto dall'ingegnere Maurizio Busacca – per il quale è stata prevista una spesa complessiva di esattamente un milione cinquecentomila euro. Grazie al tale ratifica il progetto potrà adesso essere inserito nel redigendo programma triennale di opere pubbliche per gli anni 2021-2023 e per il quale potranno adesso essere attivate tutte le necessarie procedure per l'accesso a finanziamenti o contributi statali e regionali con i quali coprire le spese di realizzazione.